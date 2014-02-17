Украинцев за год стало меньше на 128 тысяч

Тенденция к сокращению населения, по данным Госстата, сохраняется. По сравнению с показателем численности населения в 2011 году население Украины сократилось на 207,4 тыс. человек.

В 2013 году показатель естественной убыли населения составил 158 тыс. 712 человека.

Численность городского населения по состоянию на 1 января 2013 года составляет 31 млн 337 тыс. человек, а в сельского - 14 млн 090 тыс. человек.

Количество родившихся граждан Украины в январе-ноябре 2013 года составило 503 тыс. 656 человек, что на 17 тыс. меньше, чем в 2012 году. Количество умерших за этот период составило 662 тыс. 368 человек, что на 771 человека меньше, чем в 2012 году.

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Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу ООН, при сохранении динамики сокращения населения до 2030 года население Украины может уменьшиться до 39 млн человек.

По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи, население Украины за 20 лет сократилось на 6,5 млн человек.