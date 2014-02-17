Янукович требует полного и своевременного обеспечения лекарствами онкобольных детей

Об этом заявил Уполномоченный главы государства по правам ребенка Юрий Павленко, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Прежде всего речь идет о проведении Министерством здравоохранения своевременных тендерных процедур и закупок медицинских препаратов для недопущения прерывания процесса лечения детей, больных онко- и онкогематологическими заболеваниями из-за несвоевременной поставки лекарств. За этим процессом должен быть жесткий контроль и постоянный мониторинг наличия лекарств в регионах», - подчеркнул Павленко.

По его словам, должна и в дальнейшем расширяться номенклатура закупок лекарственных средств, которые чаще всего используются для лечения онкобольных детей и трансплантации костного мозга и рекомендованные специалистами в сфере детской онкологии, а также совершенствоваться процедура регистрации в Украине новых медицинских препаратов, жизненно необходимых для детей.

Уполномоченный Президента по правам ребенка отметил, что в 2014 году на лечение онкобольных детей в государственном бюджете предусмотрено свыше 395 млн. грн., что покроет потребность в химиопрепаратах, лекарствах и лабораторных реагентах. «Актуальным остается вопрос обеспечения финансирования за государственные средства препаратов сопроводительной терапии», - добавил он.

При этом Павленко отметил, что расходы из государственного бюджета на потребности онкобольных детей в лекарственных средствах за последние годы возросли в семь раз - с 43 млн грн в 2010 году до 315 млн грн в 2013 году. «Эти мероприятия позволили качественно улучшить медицинское обеспечение детей, больных онкологией», - сказал он.

Одной из важных задач остается введение современных высокотехнологичных стандартов лечения онкологии у детей, в частности трансплантации костного мозга от несемейного донора, подчеркнул Павленко.

«Глава государства обязал правительство завершить строительство нового корпуса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», который будет оснащен необходимым медицинским оборудованием для проведения трансплантации костного мозга от несемейного донора», - сказал Павленко. Он заметил, что именно из-за отсутствия возможности проводить такие операции в отечественных клиниках украинские дети вынуждены обращаться за помощью к зарубежным, ища поддержки благотворителей на дорогие операции.

Кроме того, добавил Уполномоченный Президента, для дальнейшего развития отрасли детской онкологии необходимо: усовершенствовать систему диагностики; привести в соответствие с европейскими стандартами систему подготовки медицинских работников; создать программы реабилитации онкобольных детей; обеспечить социальное сопровождение семей с онкобольными детьми; развивать международное сотрудничество.

Глава государства выражает благодарность волонтерам и благотворителям, которые помогают спасать жизнь онкобольных детей, и отмечает важность дальнейшего сотрудничества медицинских учреждений и профильных государственных институтов с общественностью в интересах детей, подчеркнул Павленко.