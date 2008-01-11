Назначен главный санитарный врач Украины
13:58, 11 января 2008Страна
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Распоряжение на сайте Кабмина
Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ представил коллективу министерства своего первого заместителя Николая ПРОДАНЧУКА и заместителя Зиновия МЫТНИКА.
Как передает корреспондент УНИАН, представляя З.МЫТНИКА, В.КНЯЗЕВИЧ отметил, что они вместе работали в клинической больнице «Феофания».
По словам В.КНЯЗЕВИЧА, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечал, что они должны вместе работать и в Министерстве здравоохранения с целью развития медицинской сферы.
Как сообщал УНИАН, Кабмин 9 января назначил Н.ПРОДАНЧУКА первым заместителем министра здравоохранения Украины – Главным государственным санитарным врачом Украины.
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