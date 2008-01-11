Назначен главный санитарный врач Украины

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ представил коллективу министерства своего первого заместителя Николая ПРОДАНЧУКА и заместителя Зиновия МЫТНИКА.

Как передает корреспондент УНИАН, представляя З.МЫТНИКА, В.КНЯЗЕВИЧ отметил, что они вместе работали в клинической больнице «Феофания».

По словам В.КНЯЗЕВИЧА, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечал, что они должны вместе работать и в Министерстве здравоохранения с целью развития медицинской сферы.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 9 января назначил Н.ПРОДАНЧУКА первым заместителем министра здравоохранения Украины – Главным государственным санитарным врачом Украины.