Рак груди будут диагностировать стоматологи

Американские ученые разработали тест, позволяющий диагностировать рак и доброкачественные опухоли груди по анализу слюны. По мнению исследователей, наилучшим местом проведения теста является кабинет стоматолога.

В настоящее время для диагностики рака груди применяются такие методы как маммография, ультразвуковое исследование и биопсия тканей. Методика выявления рака груди по слюне, предложенная стоматологами из Техасского университета (University of Texas) может быть использована для проведения скрининга.

Новый диагностический метод основан на определении 49 белков-маркеров в слюне. Важное значение имеет тот факт, что результат теста позволяет дифференцировать доброкачественные и злокачественные опухоли груди, подчеркнули исследователи. Новый метод был успешно испытан на 30 пациентах, и в настоящее время ученые планируют проведение более масштабных исследований. Кроме того, стоматологи пытаются выявить в слюне маркеры и других онкологических заболеваний, что позволит расширить показания к применению теста.

По мнению руководителя исследования Чарльза Стрекфуса (Charles Streckfus), забором слюны и проведением теста должны заниматься врачи-стоматологи.

«Многие семьи, особенно женщины и дети посещают стоматолога чаще, чем терапевта. Исследование слюны является неинвазивным и быстрым способом диагностики», - сообщил Стрекфус.

Однако с мнением ученого согласны не все. По мнению Дэмьена Уолмсли (Damien Walmsley) из Британской стоматологической ассоциации, прерогатива проведения теста должна принадлежать терапевтам либо специализированным учреждениям.

Между тем, «состояние полости рта служит хорошим индикатором общего состояния здоровья человека, а врачи-стоматологи в настоящее время играют важную роль в диагностике другого онкологического заболевания – рака ротовой полости», - добавил Уолмсли.

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