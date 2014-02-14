В 2014 году на лечение онкобольных детей предусмотрено более 395 млн грн

В 2014 году на лечение онкобольных детей предусмотрены средства в общей сумме более 395 млн грн, что полностью удовлетворяет потребности в лечении детей, больных раком.

Об этом заявила начальник отдела охраны материнства, детства и санаторного обеспечения Минздрава Украины Алена Терещенко во время брифинга о современных инновационных методах лечения детей, больных раком, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Она также отметила, что в прошлом году онкобольные дети на 100 процентов были обеспечены необходимыми лекарствами. По ее словам, в 2013 году для лечения онкобольных детей было выделено 317,9 млн грн.

Кроме того, на выполнение указанного направления в Законе Украины «О Государственном бюджете Украины» предусмотрены целевые расходы по специальному фонду государственного бюджета, которые будут получены от проведения государственных лотерей, согласно положению Закона Украины «О государственных лотереях в Украине» относительно обеспечения лечения детей, больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, в сумме 173 261,1 тыс. грн.

«Закон был принят 6 сентября 2012 года. На протяжении 2013 года средства в специальный фонд госбюджета поступали ежедневно и накапливались на казначейских счетах», – отметила представитель Минздрава Украины.

Терещенко добавила, что по состоянию на 1 января с.г. по сообщению Государственной казначейской службы Украины уже накоплены остатки средств специального фонда государственного бюджета, полученных от проведения государственных лотерей, в сумме 83,6 млн грн.