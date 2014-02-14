В Украине выживают 60% детей с диагнозом «рак».

Об этом главный детский онколог Украины, руководитель отделения детской онкологии Национального института рака Григорий Климнюк сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в Украине в последние годы значительно улучшились показатели выживаемости детей, больных раком.

«С 2007 и до сегодняшнего дня (это короткое время для объективной оценки) результаты 5-летней выживаемости увеличились на 15-17%. Излечение – это преодоление 5-летнего порога с момента выявления заболевания. Это составляет 60% от количества онкобольных. Эта цифра приближается к показателям ведущих мировых онкоцентров», - сказал Климнюк.

По его словам, в мире излечиваются две трети онкологических пациентов. Таких показателей удалось добиться благодаря стандартизации лечения. Все онкобольные дети в Украине в лечебных заведениях при наличии обеспечения получают совершенно одинаковое лечение.

«Второй фактор достижения таких результатов – это обеспечение медицинскими препаратами. За последние годы возросло финансирование детской онкологии – в прошлом году на эту сферу было выделено 300 млн грн, в 2014 году обещано не меньше средств. Их достаточно для приобретения практически всех цитостатиков и средств поддерживающей терапии», - заверил Климнюк.

Руководитель программы "Рак излечим" Благотворительного фонда "Развитие Украины" Виктория Мыколаюк, подчеркнула, что помощь детской онкологии в Украине - приоритетное направление в деятельности фонда.

"Развитие Украины" инвестирует значительные средства в развитие самой дорогой отрасли онкологии - радиологии.На аппаратах, которые фонд Рината Ахметова установил в областных онкодиспансерах Донецка, Черновцов, Ивано-Франковска, Хмельницкого, Ривне и Тернополя, диагностику и лечение в целом прошли более 600 детей. Также, начиная с 2007 года, фонд поддерживает детские онкологические отделения Национального института рака и ИНВХ им. В.Гусака в Донецке. В рамках такой «адресной помощи» оказана поддержка на сумму 11,6 млн грн. Помощь получили 982 ребенка. В общем высокотехнологическое медицинское оборудование установлено в 8 областных онкодиспансеров Западной Украины, строятся современные радиологические центры в Киеве и Донецке. В конце 2014 года в Киеве, на базе Национального института рака откроется раиологический центр, в котором будут созданы условия для диагностики и лечения около 10 тысяч пациентов в год со всей Украины, в частности и детей", - отметила Мыколаюк.

*** 15 февраля в мире отмечают Международный день защиты прав онкобольных детей.