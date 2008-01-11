Жвачка может вызвать хроническую диарею

Любители жевательной резинки, особенно с содержанием заменителя сахара сорбита, являющегося также слабительным средством, употребляющие ее в большом количестве, могут заработать себе хроническую диарею, которая приведет к серьезной потере веса, предостерегают немецкие врачи.

Гастроэнтерологи из Берлина опубликовали в новом номере «Британского медицинского журнала» результаты исследования двух пациентов, страдавших от хронической диареи.

Одним из них является 21-летняя девушка, которая страдала диарей и болями в животе в течение восьми месяцев, в результате чего она потеряла 11 кг при весе около 52 кг. Вторым пациентом стал 46-летний мужчина, страдающий от скопления кишечных газов, вздутия живота и диареи, похудевший на 22 кг за год.

Проведенные анализы крови, исследования брюшной области с использованием ультразвуковой аппаратуры и томографии поставили врачей в тупик, так как специфических заболеваний обнаружено не было. Вместе с тем, анализы показали высокое содержание в организме пациентов калия и натрия.

Врачи выяснили, что девушка ежедневно употребляла более десяти пластинок жевательной резинки без сахара, а мужчина, кроме того, что употреблял не менее 20 пластинок, ежедневно съедал до 200 г конфет.

Согласно подсчетам врачей ежедневная доза сорбита для пациентки составляла 20 г, у мужчины - 30 г. Они изменили свой рацион, и в течение года состояние кишечника пришло в норму, девушка вернула себе 7 кг веса, мужчина - 5.

«Наше исследование показывает, что потребление сорбита может вызывать не только хроническую диарею и проблемы с функционированием кишечника, но и значительную потерю веса», - отмечают врачи.

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