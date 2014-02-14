Ежегодно в Украине выявляют около тысячи новых случаев рака у детей.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН главный детский онколог Украины, руководитель отделения детской онкологии Национального института рака Григорий Климнюк.

По его словам, с тех пор как в Украине ведется персонифицированный канцер-реестр, существенных колебаний в показателях онкозаболеваемости среди детей нет.

«Распределение пациентов по видам онкологических заболеваний тоже достаточно типичное. Половина - больные с лимфопролиферативными заболеваниями, которые находятся под опекой детских гематологов, половина – с солидными (органными опухолями). Среди солидных опухолей наиболее значимы – опухоли головного мозга. По статистике, их 17% в Украине. Затем идут опухоли почек, костей, периферической нервной системы, мягких тканей, органов половой системы», - сказал Климнюк.

По его словам, лечение в Украине в последние 6 лет ведется по стандартизованным протоколам ведущих зарубежных клиник либо ведущих детских онкологических групп. «Лечение онкологических пациентов длительное. Занимает от нескольких месяцев до полутора лет. Доминирующий метод лечения – это химиотерапия, введение цитостатиков, противоопухолевых препаратов. Без сопроводительной терапии это лечение является губительным для организма. Поэтому требуется дополнительная тщательность», - отметил Климнюк.

Врач подчеркнул, что лучевая терапия – один из «столпов» лечения онкологических заболеваний. «Диагноз злокачественного образования у детей поставить достаточно сложно. Это затратная сфера. Верно поставленный диагноз дает ключ к правильно подобранному, наиболее эффективному лечению. Диагностика должна включать современные лучевые методы диагностики, УЗД-исследования, компьютерную томографию, МРТ, морфологические исследования. В Украине диагностика развита, однако, по некоторым аспектам, недостаточно обеспечена», - сказал Климнюк.