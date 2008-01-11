В английском заповеднике зафиксирован птичий грипп

Накануне медицинская экспертиза подтвердила, что три мертвых лебедя, найденных в птичьем заповеднике в английском графстве Дорсет, были инфицированы вирусом птичьего гриппа, пишет газета Times.

На данный момент управление ветеринарных лабораторий в графстве Суррей проводит тесты, чтобы выяснить, как долго вирус Н5N1 присутствует у лебедей-шипунов из Абботсбери. Одна из птиц была обнаружена мертвой 27 декабря, вторая - раненной - 30 декабря, третья - 4 января.

Медики уверяют, что человеку крайне сложно заразиться, однако персонал из заповедника получает антивирусный препарат Tamiflu. В заповеднике обитает более тысячи птиц.

В радиусе 24 км к юго-востоку от Абботсбери идет наблюдение за дикими птицами.

Напомним, что в минувшем декабре вирус птичьего гриппа был зафиксирован в одном из крестьянских хозяйств в округе Оберхафель близ Ораниенбурга в Германии. В то же время очередной очаг птичьего гриппа был зафиксирован в Польше, а в Индонезии от птичьего гриппа скончалась 28-летняя женщина.

Корреспондент.net