Проект по госрегулированию цен на лекарства для гипертоников будет продлен

Как сообщили УНИАН в Минздраве, об этом заявила министр здравоохранения Раиса Богатырева во время видеоконференции в Кабинете министров Украины «Результаты и перспективы введения государственного регулирования цен на лекарственные средства для больных гипертонией и сахарным диабетом».

По ее словам, кроме продления срока реализации пилотного проекта, постановлением предусмотрено предоставление возможности возместить аптекам стоимость лекарственных средств, отпущенных в декабре 2013 года.

«Правительственное постановление предусматривает перемещение лекарственного средства с ІІ в І группу частичного возмещения его стоимости, что способствует снижению цены на такие лекарства и повышает уровень доступности и обеспеченности ими больных», – отметила министр.

Кроме того, Богатырева отметила, что Государственным бюджетом Украины на 2014 год предусмотрены средства на субвенцию местным бюджетам на частичное возмещение стоимости медицинских препаратов для лечения лиц с гипертонической болезнью в размере 191 636,3 тыс. грн.