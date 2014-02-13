В Украине реализуется пилотный проект по регулированию цен на инсулин

С 1 января 2014 года осуществляется реализация пилотного проекта относительно введения государственного регулирования цен на препараты инсулина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, об этом министр здравоохранения Раиса Богатырёва сообщила во время видеоконференции в Кабинете министров на тему «Результаты и перспективы введения государственного регулирования цен на лекарственные средства для больных гипертонией и сахарным диабетом».

По ее словам, с 1 марта оборот препаратов инсулина, в частности закупка за деньги местных бюджетов, будет осуществляться после декларирования изменения оптово-отпускной цены, которая не должна превышать установленный Минздравом предельный уровень.

Богатырёва сообщила, что 21 января был утвержден Порядок расчета предельного уровня оптово-отпускных цен на препараты инсулина на основе сравнительных (референтных) цен, в соответствии с которыми рассчитаны и установлены предельные уровни оптово-отпускных цен 95 торговых названий препаратов инсулина, а их перечень был обнародован 30 января на сайте Минздрава.

«Реализация пилотного проекта не меняет порядок назначения медиками препаратов инсулина и порядок их отпуска, а направлена на введение государственного регулирования стоимости лекарств, поскольку по результатам проведенного анализа было установлено, что регионы закупают одни и те же препараты по разным ценам, а ценовая политика в Украине на них выше, чем в других странах», – отметила Богатырёва.