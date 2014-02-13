К врачам с переохлаждениями и обморожениями обратились более 2 тысяч людей
13:50, 13 февраля 2014Страна
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По данным Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в лечебные учреждения по поводу перехлаждений и обморожений (на 11 февраля с.г.) обратились 2007 человека.
Из них госпитализировано - 1599 людей, умерли в больницах - трое.
Статистика ведется по регионам Украины, начиная с разного периода наблюдения (с ноября, декабря, января).
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