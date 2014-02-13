Лечебные свойства пшена

Пшено - одна из самых ценных круп. Пшено препятствует росту жировых клеток, оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, печени и кроветворения. Пшено в народной медицине ценится как продукт, дающий силу, укрепляющий тело.

Пшенная каша наполняет организм энергией, а также выводит лишние минеральные соли из организма. В пшене содержатся незаменимые аминокислоты, которые являются основным строительным материалом для мышц и клеток кожи. Пшенная каша источник витаминов группы В: В1 - борется с усталостью, раздражительностью и депрессией; В2 - нормализует восстановительные процессы в коже, делает волосы густыми и сильными; В5 - стабилизирует кровяное давление. В пшене содержится почти целая таблица Менделеева: железо (для хорошего кровообращения и здорового цвета лица), фтор (для крепких зубов), магний, марганец, кремний, медь.

От пшенной каши не толстеют, пшено не только не способствует отложению жира, но даже выводит его из организма.