Лечебные свойства пшена

12:16, 13 февраля 2014
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Пшённая каша полезна людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, болезнями пищеварительной системы

Пшено - одна из самых ценных круп. Пшено препятствует росту жировых клеток, оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, печени и кроветворения. Пшено в народной медицине ценится как продукт, дающий силу, укрепляющий тело. 

Пшенная каша наполняет организм энергией, а также выводит лишние минеральные соли из организма. В пшене содержатся незаменимые аминокислоты, которые являются основным строительным материалом для мышц и клеток кожи. Пшенная каша источник витаминов группы В: В1 - борется с усталостью, раздражительностью и депрессией; В2 - нормализует восстановительные процессы в коже, делает волосы густыми и сильными; В5 - стабилизирует кровяное давление. В пшене содержится почти целая таблица Менделеева: железо (для хорошего кровообращения и здорового цвета лица), фтор (для крепких зубов), магний, марганец, кремний, медь. 

От пшенной каши не толстеют, пшено не только не способствует отложению жира, но даже выводит его из организма.

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