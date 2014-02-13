Причины гиповитаминоза
Гиповитаминоз - болезненное состояние, возникающее при нарушении соответствия между расходованием витаминов и поступлением их в организм; то же, что витаминная недостаточность
Гиповитаминоз развивается при недостаточном поступлении витаминов. Это состояние развивается незаметно: появляется раздражительность, повышенная утомляемость, снижается внимание, ухудшается аппетит, нарушается сон. Систематический длительный недостаток витаминов в пище снижает работоспособность, сказывается на состоянии отдельных органов и тканей (кожа, слизистые, мышцы, костная ткань) и важнейших функциях организма, таких как рост, интеллектуальные и физические возможности, продолжение рода, защитные силы организма.
Причины, вызывающие гиповитаминоза:
Нарушение поступления витаминов с пищей при неправильном питании, недостаточном или некачественном питании.
Нарушение процессов пищеварения или нарушение работы органов, связанных непосредственно с пищеварением.
Поступление в организм антивитаминов, например лекарственных препаратов синкумар, дикумарол, применяющихся при лечении повышенной свертываемости крови.
Часто встречается полиавитаминоз, одновременная недостаточность нескольких витаминов.