Причины гиповитаминоза

Гиповитаминоз развивается при недостаточном поступлении витаминов. Это состояние развивается незаметно: появляется раздражительность, повышенная утомляемость, снижается внимание, ухудшается аппетит, нарушается сон. Систематический длительный недостаток витаминов в пище снижает работоспособность, сказывается на состоянии отдельных органов и тканей (кожа, слизистые, мышцы, костная ткань) и важнейших функциях организма, таких как рост, интеллектуальные и физические возможности, продолжение рода, защитные силы организма.

Причины, вызывающие гиповитаминоза:

Нарушение поступления витаминов с пищей при неправильном питании, недостаточном или некачественном питании.

Нарушение процессов пищеварения или нарушение работы органов, связанных непосредственно с пищеварением.

Поступление в организм антивитаминов, например лекарственных препаратов синкумар, дикумарол, применяющихся при лечении повышенной свертываемости крови.

Часто встречается полиавитаминоз, одновременная недостаточность нескольких витаминов.