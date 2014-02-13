Что такое лямблиоз и как предупредить это заболевание

Лямблиоз – это скорее широко распространенное носительство, чем заболевание.

Как заболевание проявляется нарушением работы тонкого кишечника и печени. Возбудителями лямблиоза являются лямблии – одноклеточные простейшие, которые различными путями попадают в организм человека и активно паразитируют в кишечнике. Лямблиоз имеет как легкое, так и тяжелое течение. Чаще носители лямблий сами не болеют, но могут заразить окружающих, пишет Lady.tochka.net.

Пути проникновения лямблий в организм:

водный – заразиться можно при употреблении недостаточно очищенной воды из-под крана или воды из открытых водоемов;

контактно-бытовой – возбудители накапливаются на поверхности предметов: игрушках, посуде, белье, одежде;

пищевой – источниками заражения служат самые разные продукты питания. Особенно часто лямблиоз обнаруживается после употребления пищи, не прошедшей термическую обработку: овощей, фруктов, ягод.

Говоря о способах заражения, отметим, что ключевую роль в любом из них играют грязные руки. Отсюда вывод, что лямблиоз - заболевание, которое в первую очередь поражает людей, которые не соблюдают правил личной гигиены, тем самым подвергая себя серьезной опасности.

Инкубационный период продолжается 10-15 дней.

Выделяют следующие характерные симптомы лямблиоза:

повышенная утомляемость;

общая слабость;

понижение аппетита;

раздражительность;

головокружение и головные боли;

нарушение сна;

неустойчивый стул: поносы, сменяемые запорами;

метеоризм и вздутие живота;

дисбиоз кишечника;

боли в животе.

Лямблиоз вызывает проявление таких симптомов со стороны кожи, как:

атопический дерматит;

бледность, особенно кожи лица;

сухость с эффектом «гусиной кожи» по бокам живота и на разгибательных поверхностях ног и рук;

сухость губ или хейлит.

Общее самочувствие при заражении остается хорошим, температура тела нормальной. Жалобы возникают на неприятные ощущения и иногда боль вокруг пупка, ухудшение аппетита, тошноту и дискомфорт в верхней части живота.

Также в острой форме лямблиоз проявляется расстройством стула больше 3 дней и незначительным снижением массы тела, так как возникает пищевая недостаточность – лямблии «крадут» питательные вещества из организма, питаясь переваренной пищей в тонком кишечнике.

Кроме того, они выделяют токсичные продукты обмена, которые поражают нервную систему больного – появляется раздражительность, бессонница, общая слабость, головные боли. Кроме всего, печень подвергается воспалительным процессам, вплоть до развития абсцессов и цирроза, а в желчном пузыре возможно развитие лямблиозного холецистита.

Для диагностики лямблиоза проводят лабораторное исследование кала на наличие или самих паразитов, или чаще их цист.

Для профилактики заражения лямблиозом необходимо соблюдать простейшие правила личной гигиены:

1. Тщательно мыть руки после туалета, перед непосредственным употреблением пищи.

2. Избегать купания в водоемах со стоячей водой, при купании в озере, реке, в любом водоеме старайтесь не глотать попавшую в рот воду.

3. Тщательно промывайте все овощи и фрукты.

4. Уничтожайте мух в помещениях, особенно там, где готовится пища.

Лечение после подтвержденного обследованием диагноза назначает гастроэнтеролог.