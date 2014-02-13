Чем опасно быстрое сбрасывание лишнего веса

Снижение веса - достаточно сложный процесс. Он запускает в действие множество факторов, которые нельзя игнорировать. Основное внимание при этом нужно обратить на рацион питания и количество потребляемой пищи. Однако для эффективности любых экспериментов с весом именно скорость снижения веса играет серьезную роль в отношении здоровья, пишет Lady.tochka.net.

Слишком быстрые темпы снижения веса могут привести к дисбалансу в организме и нарушению работы основных его систем. Возникают проблемы с желудком, кишечником, сосудами, возможно общее снижение жизненных сил. В попытке похудеть необходимо следить за скоростью снижения веса, она должна быть максимально равномерной.

Наиболее часто встречающейся проблемой быстрого снижения веса является нарушение обмена веществ. Человеческий организм имеет способность прекрасно приспосабливаться к изменяющимся условиям своего существования. И как только его начинают истязать физическими нагрузками, при этом не восполняя потери энергии необходимым количеством пищи, организм начинает изыскивать все возможные способы увеличения своих запасов на такие случаи.

Таким образом, как только в соблюдении строгой диеты будет допущена слабость, съеден кусочек шоколадки или пирожное, они тут же отложатся не совсем в тех местах, где бы этого хотелось.

По мнению многих диетологов, безопасное для здоровья снижение веса не должно превышать 2-3% в месяц от исходной массы тела. Такой подход гарантирует, что организм будет чувствовать себя комфортно и не станет препятствовать вам.

Другой важный момент, который необходимо учитывать: ни при каких условиях не снижайте калорийность ниже 1000 ккал в сутки! Несоблюдение этого правила может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Таковы рекомендации и эндокринологов. Здоровый гормональный фон напрямую зависит от веса человека. В любом случае, большинство специалистов сходятся на том, что для долговременного снижения веса ударные и экстремальные диеты вообще редко оказываются эффективными. Риск снова набрать 3-4 сброшенных килограмма после строгой двухнедельной диеты приближается к 80%.

К тому же, после интенсивного похудения ухудшается обмен холестерина, появляется склонность к тромбозам. Теряйте только лишние килограммы, а не здоровье!

Снижение веса на 2-3% в месяц дает возможность оптимальным темпом похудеть на 25 кг в среднем за 10 месяцев. Это реальный срок, на который следует ориентироваться. Этот кажущийся долгим срок — ваша цена за красивое стройное тело, чувство уверенности и самоуважения, ощущение легкости и радости.

Вы будете здоровым и счастливым человеком, а новый образ жизни не позволит вам вернуться назад. Осознайте это и найдите в себе силы и решимость пройти этот путь! Поверьте, это гораздо более легко, эффективно и безопасно, чем следование авантюрным и быстрым диетам, разрушающим наш организм до основания.