В Украине пересмотрят отдельные положения закона о психиатрической помощи

Сегодня в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление Уполномоченного Верховной Рады по правам человека относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части первой статьи 13 Закона „О психиатрической помощи“.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Согласно регламенту Конституционного суда, конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда, говорится в сообщении.

***Статья 13 данного закона определяет порядок госпитализации в психиатрическое заведение.

Согласно части первой статьи 13, «лицо госпитализируется в психиатрическое заведение добровольно - по его просьбе или по его осознанному согласию. Лицо в возрасте до 14 лет (малолетнее лицо) госпитализируется в психиатрическое заведение по просьбе или при согласии его родителей или другого законного представителя. Лицо, признанное в установленном законом порядке недееспособным, госпитализируется в психиатрическое заведение по просьбе или при согласии его опекуна. В случае несогласия одного из родителей или отсутствия родителей или законного представителя госпитализация несовершеннолетнего в психиатрическое заведение проводится по решению (согласию) органа опеки и попечительства, которое может быть обжаловано в суде. Согласие на госпитализацию фиксируется в медицинской документации за подписью лица или его законного представителя и врача-психиатра. Госпитализация лица в случаях, предусмотренных частью первой этой статьи, осуществляется по решению врача-психиатра».