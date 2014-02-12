Современные вызовы в лечении онкозаболеваний у детей

Начиная с 2003 года, в Украине в этот день также традиционно говорят о детском здоровье, проводят акции и мероприятия.

По данным украинского канцер-регистра, более 1000 детей Украине ежегодно заболевают раком. Наиболее распространенными злокачественными образованиямиу детей являются лейкемии, опухоли головного мозга, злокачественные новообразования костей и суставных хрящей, лимфомы.

С целью прокомментировать ситуацию, рассказать об особенностях диагностики и лечения онкозаболеваний у детей в Украине, роли общественных организаций в обеспечении доступа к современному лечению, а также дать практические советы, что должно вызывать настороженность у родителей и участковых педиатров, в пресс-центре ИА УНИАН 14-го февраля, в 10:00, соберутся эксперты:

главный детский онколог Украины, руководитель отдела детской онкологии Национального института рака Григорий КЛИМНЮК,

главный врач Ровенского областного онкодиспансера Григорий МАКСИМЬЯК, заведующая отделением радиотерапии Ровенского онкодиспансера Татьяна ЩЕГЛОВСКАЯ

руководитель программы «Рак излечим» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Виктория МЫКОЛАЮК.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции.

Дата и время: 14 февраля 2014 года, 10:00-11:00

Место: ИА УНИАН, г. Киев, ул. Крещатик, 4

Аккредитация: +38 044 502 52 12.