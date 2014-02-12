Подписан Меморандум о взаимопонимании между Омбудсменом и ВОЗ в Украине

Состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и Всемирной организацией здравоохранения ООН в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Подписанным документом предусматривается налаживание взаимного сотрудничества, в частности, обмен опытом по вопросам эффективного продвижения и защиты прав человека.

Уполномоченный по правам человека и Представитель Всемирной организации здравоохранения договорились сотрудничать по таким основным направлениям: оценка потребностей в сфере здравоохранения и доступности медицинских услуг для ромского населения, в частности детей и женщин, в местах компактного их проживания; разработка рекомендаций правительству Украины по адаптации программ здравоохранения (в частности профилактика заболеваний) к культурным и другим особенностям ромского населения Украины; разработка и имплементация проектов по привлечению ромского сообщества к реализации программ по здравоохранению и интегрированным программам, направленным на ликвидацию негативных социальных факторов для здравоохранения; оценка имеющихся механизмов вмешательства медицинских служб в случае домашнего насилия и др.

Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская и Представитель Всемирной организации здравоохранения, глава Бюро ВОЗ в Украине Дорит Ницан после торжественного подписания Меморандума обсудили вопрос реализации медицинской реформы в Украине, предоставления соответствующей медицинской помощи задержанным и осужденным, которые болеют СПИДом и туберкулезом, а также вопрос регулирования рекламы лекарственных средств на телевидении.