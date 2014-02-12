Дети-инвалиды получат соцпомощь уже в ближайшее время - Минсоцполитики

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Наталия Королевская.

«По оперативной информации, Госказначейство перечислило на финансирование февральских государственных социальных пособий первый транш в сумме 3 млрд. 362 млн грн. Сейчас средства уже перечисляются в районы», - сказала Королевская, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

Таким образом, уже в ближайшее время ежемесячные выплаты получат малообеспеченные семьи, семьи с детьми, дети-инвалиды и инвалиды детства. Министр подчеркнула, что на 10 февраля более половины средств уже были зачислены на счета получателей.

«На вечер понедельника 1 млрд 815 млн грн уже были непосредственно на счетах получателей. Несмотря на непростую экономическую и политическую ситуацию, Минсоцполитики прилагает все усилия, чтобы наиболее незащищенные граждане были уверены в государственной поддержке ", - отметила она.