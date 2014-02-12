Дети-инвалиды получат соцпомощь уже в ближайшее время - Минсоцполитики
В Украине профинансирован первый транш государственной социальной помощи за февраль
Об этом сообщила министр социальной политики Украины Наталия Королевская.
«По оперативной информации, Госказначейство перечислило на финансирование февральских государственных социальных пособий первый транш в сумме 3 млрд. 362 млн грн. Сейчас средства уже перечисляются в районы», - сказала Королевская, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.
Таким образом, уже в ближайшее время ежемесячные выплаты получат малообеспеченные семьи, семьи с детьми, дети-инвалиды и инвалиды детства. Министр подчеркнула, что на 10 февраля более половины средств уже были зачислены на счета получателей.
«На вечер понедельника 1 млрд 815 млн грн уже были непосредственно на счетах получателей. Несмотря на непростую экономическую и политическую ситуацию, Минсоцполитики прилагает все усилия, чтобы наиболее незащищенные граждане были уверены в государственной поддержке ", - отметила она.