На здравоохранение в 2014 году предусмотрено более 60 млн грн

Законом Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год” для здравоохранения предусмотрены расходы сводного бюджета (государственный и местные) в размере 60,800 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр здравоохранения Украины Раиса Богатырёва на брифинге в Киеве.

По ее словам, это на 4,360 млн. больше, чем в прошлом году.

“Из них средств местного бюджета предусмотрено направить на потребности медицинской сферы 48,520,8 млн. грн, государственного - 12,279 млн. грн.

По словам министра, впервые за последние годы будет выделено 140 млн. на инвестиционный проект по оснащению заведений здравоохранения современным высокотехнологичным медицинским оборудованием. «Это позволит обновить медицинское оборудование в заведениях здравоохранения”, - сказала Богатырёва.

Министр также подчеркнула, что общий объем расходов общего фонда на обеспечение медицинских мероприятий государственных программ и комплексных мероприятий в 2014 году остался на уровне прошлого года и составляет 2,118 млн. грн.

“Увеличена сумма средств специального фонда, которые поступают от продажи государственных лотерей в Украине и направляются на лечение онкобольных детей. Эта сумма составляет 173 млн. грн”, - сказала она.