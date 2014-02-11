Финансирование охраны материнства и детства в Украине за последние пять лет выросло втрое
Об этом заявила министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева на брифинге в Киеве
Уровень финансирования охраны материнства и детства в Украине вырос за последние пять лет втрое.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева на брифинге в Киеве.
По ее словам, на централизованные мероприятия этой сферы (на конец 2013 года) выделен 1 млрд грн.
Материнство и детство были одним из ключевых приоритетов Министерства здравоохранения в прошлом году.
“Благодаря реализации национальному проекту “Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства” на протяжении 2012-2013 годов в нашей стране открыто 12 перинатальных центров”, - сказала Богатырева.
Она также отметила, что с начала реализации проекта в Украине снизились показатели младенческой и материнской смертности.
“В 2012 году показатели младенческой смертности составляли 9,12 на тысячу рожденных живыми, а на конец 2013 года - 7,9. Мы достигли практически показателей стран еврорегиона. Самые лучшие регионы - Полтавская, Киевская области и Крым. Показатель материнских потерь снизился на 21%”, - отметила Богатырева.