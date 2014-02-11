Чай из мяты возбуждает работу мозга

Мяту используют в пищевой и фармацевтической промышленности, парфюмерии и кондитерском деле, при производстве ликеро-водочных изделий. В кулинарии мята применяется как ароматическая приправа к различным блюдам. В жаркие летние дни напитки с использованием мяты принесут прохладу и ощущение свежести, пишет Lady.mail.ru.

В Германии, Франции и Англии мяту широко используют как приправу к овощам, для улучшения аромата и вкуса соусов и маринадов, добавляют в различные пряные смеси.

Листочки мяты – прекрасное украшение тортов, коктейлей (самый известный – «Мохито»). С мятой готовят знаменитые русские пряники.

В Древнем Риме мятной водой опрыскивали помещения, натирали свежей мятой столы перед обедом, полагая, что ее аромат способствует жизнерадостному настроению, а студентам средневековых университетов рекомендовалось носить венки из свежей мяты, так как считалось, что запах мяты возбуждает работу мозга.

В народной и официальной медицине мята тоже нашла применение. Мятный настой принимают при проблемах со зрением, как успокоительное средство, для снижения температуры, при желудочно-кишечных заболеваниях, и даже как афродизиак. Наружно мята используется как средство от головной боли, от ожогов, как болеутоляющее при ревматических болях в суставах и при укусах насекомых.

Эфирное масло мяты перечной содержит много ментола, обладающего обезболивающим, антисептическим, потогонным действием, снимает напряжение, помогает при повышенной метеочувствительности, повышает сопротивляемость организма. Смесью мятного и любого растительного масла полезно растирать грудь при кашле. Несколько капель эфирного масла в аромалампе – и комната наполнится тонким свежим ароматом.

Противопоказания

Душистый мятный чай можно пить практически всем, но маленьким детям следует давать менее концентрированный напиток из-за высокого содержания ментола. Масло мяты противопоказано людям с хронической изжогой.