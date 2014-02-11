Лечим обветренную кожу рук

Февраль - время позаботиться о коже рук, которая каждый день подвергается негативному воздействию внешних факторов.

* Отвари 2 картофелины и разомни, чтобы получилось густое пюре. Добавь 100 мл заваренного зеленого чая, тщательно перемешай до однородной консистенции и нанеси на кожу рук плотным слоем. Держи 20-30 минут, после чего смой теплой водой.

* Эту ванночку нужно делать, если кожа на руках сильно обветрилась, покраснела, начала шелушиться и болеть. Залей небольшим количеством кипятка 2 ст.л. коры дуба, прогрей 10-15 минут на небольшом огне, процеди и остуди. Налей получившийся отвар в подходящую емкость, куда поместятся кисти рук. Держать руки в целебном отваре нужно 15-20 минут. После этого ополоснуть руки в теплой воде и нанести на кожу жирный питательный крем.