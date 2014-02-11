Психологи Майдана начинают специальные занятия для оказания помощи

Психологическая служба Майдана начинает специальные занятия для оказания помощи активистам, журналистам и всем, кто нуждается в психологической поддержке.

Об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления сказал руководитель службы Владимир Погорелый, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

«По понедельникам и пятницам в Украинском доме с 20.00 до 21.00 будет проводиться Круг психологической взаимоподдержки. Цель этих занятий - предоставить возможность людям выразить свои переживания по поводу событий, происходящих в стране», - сообщил Погорелый.

По его словам, на протяжении двух месяцев к специалистам Психологической службы Майдана обратились за помощью 4 тыс. 348 человек. В среднем за сутки волонтеры психологической службы консультируют около 50 человек, среди них не только участники акций протеста, но и киевляне и гости города.

Руководитель службы напомнил о работе Горячей линии психологической помощи. «Все желающие могут обращаться по телефонам: 099-093-80-10, 068-699-41-71 и 093-436-67-33. По этим телефонам можно узнать о контактных номерах специалистов из Украинского союза психотерапевтов, которые оказывают бесплатную психологическую помощь в областях», - сказал Погорелый.