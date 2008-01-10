Курение повышает риск самоубийства

Немецкие ученые провели масштабное исследование и выяснили, что среди юных курильщиков намного больше желающих добровольно расстаться с жизнью, чем среди некурящих.

В опросе ученых принимали участие более 3 тысяч жителей Мюнхена в возрасте 14-24 лет. Через 4 года их вновь интервьюировали.

Выяснилось, что около 25% участников исследования никогда не курили, 40% курили время от времени, 17% курили постоянно, но не страдали никотиновой зависимостью, а 19% страдали никотиновой зависимостью.

В ходе опроса 15% некурящих респондентов признались, что у них возникали мысли наложить на себя руки, однако среди курящих, но не страдающих никотиновой зависимостью, подобные идеи появлялись у 20%. А вот среди зависимых около 30% намеревались расстаться с жизнью, и 69 человек все-таки совершили попытку самоубийства.

Ранее исследователи также заявляли о связи между курением и суицидом, но не могли с точностью сказать, является ли курение причиной склонности к самоубийству или лишь одним из симптомов.

Известно, что никотин снижает уровень гормона радости серотонина, что и ведет к появлению у людей суицидальных настроений.

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), курение занимает второе место в списке причин преждевременной смерти людей - ежегодно оно убивает около 5 млн. человек.

На данный момент в мире насчитывается около 1.3 млрд. курильщиков, наибольшее число которых проживает на Кубе. В Украине курит 32% взрослого населения и каждый пятый 11-летний школьник.

Корреспондент.net