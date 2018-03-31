Первая помощь при болях в сердце

Подобное состояние может быть вызвано не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы (стенокардией, инфарктом миокарда, гипертонической болезнью и т.д.), но и, например, приступом панкреатита (воспаление поджелудочной железы), при котором возникает сильная (чаще опоясывающая) боль на границе грудной клетки и живота. Боль может иррадиировать (оттдавать) в левую руку и левое плечо. Боли в груди могут быть при межреберной невралгии (воспаление нервов, проходящих вдоль ребер). Но при этом боль имеет четкие границы и усиливается при дыхании.

При ревматических заболеваниях сердца также может быть загрудинная боль, которая усиливается при сильном вдохе, чихании. Эта боль не снимается нитроглицерином, но уменьшается после приема обезболивающих.

Если вы не уверены в происхождении болей, нельзя ставить согревающие компрессы.

Для стенокардии характерна постепенно усиливающаяся боль, под конец ее с трудом терпят. Больной бледнеет, у него появляется страх смерти. Такое состояние продолжается не более 15 минут, затем боли постепенно уменьшаются. Больной жалуется на сильную усталость и слабость. Если боль не прекращается даже даже после приема нитроглицерина, возможно, это инфаркт миокарда.

Доврачебная помощь:

Немедленно прекратить ЛЮБУЮ физическую нагрузку и положить больного в горизонтальное положение, или усадить.

Расстегнуть воротник, ослабить ремень.

Обеспечить приток свежего воздуха.

Положить под язык таблетку валидола. Если его нет, то принять 30 капель валокордина или корвалола. В случае отсутствиях каких-либо "сердечных" лекарств можно (на крайний случай!) взять в рот глоток коньяка или водки, подержать несколько минут и выплюнуть. Глотать нельзя!

Если боли в сердце не исчезли и не уменьшились, положите под язык 1 таблетку нитроглицерина.

Засеките время: если после указанных мероприятий боль сохраняется более, чем 5 минут, следует положить вторую таблетку нитроглицерина под язык, и немедленно вызвать "Скорую помощь".

В ожидании врача следует поставить больному на область грудины 2 горчичника и опустить ноги в таз с горячей водой. Больной может тярять сознание. Не оставляйте его одного. В случае, если серцебиение и дыхание отсутствует, начинайте сердечно-легочную реанимацию.

Если подобную реанимацию проводит один человек, то ритм такой: четыре вдоха, затем 15 надавливаний на грудину после два вдоха. Если помогающих человека два - чередуются пять надавливаний на грудину, затем один вдох. Надавливания на грудину производятся с частотой 60 — 80 раз в минуту. Искусственное дыхание производится способом «изо рта в рот» либо «изо рта в нос» через носовой платок или марлю, сложенную вдвое.

Если сердце бьется, дайте понюхать ватку с нашатырным спиртом и положите его так, чтобы ноги были приподняты. Это поможет привести больного в чувство.

Если вам поставлен диагноз "стенокардия" нужно обязательно постоянно носить с собой нитроглицерин.

Боли в сердце могут появиться при гипертонической болезни, причем нитроглицерин их не снимает. Если вы знаете, что у вас повышенное давление, померяйте его и примите препараты, которые назначил врач.

Олеся Донченко,

семейный врач.