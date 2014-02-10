Шум в ушах может быть опасным симптомом

Ушной шум – это результат нарушения притока крови к слуховому нерву из-за длительного спазма сосудов. Из-за того, что сосуды сужаются, кровь начинает проходить через них под большим давлением, вследствие чего появляется резонанс, воспринимаемый человеческим ухом как шум или гул. По словам специалистов, вызывать такое состояние могут воспалительные процессы в органах слуха, болезни сердца, шейный остеохондроз, сахарный диабет, атеросклеротические бляшки в сосудах, проблемы с почками.

С ушным шумом могут быть связаны головные боли – в этом случае можно быть практически уверенным в том, что присутствует скрытая патология сердечно-сосудистой системы - болезни и пороки сердца, аритмия, гипо- или гипертония.

Чтобы избавиться от шума в ушах, необходимо устранить первопричину, а ее поиск может занять довольно продолжительное время, так как помимо физиологической составляющей ушного шума есть и психическая. Поэтому не стоит тянуть с обследованием у врача. Шум в ушах всегда свидетельствует о нарушении кровообращения, а значит, может быть предвестником инсульта или инфаркта. Своевременное лечение поможет восстановить кровоток и избежать критической ситуации.