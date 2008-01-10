Хотите долго жить - употребляйте мед

По рекомендациям ВОЗ и отечественных норм физиологических потребностей населения в основных пищевых веществах и энергии, сахар должен составлять не больше 10% суточной калорийности.

Сахар - это только сахароза и для организма имеет лишь энергетическую ценность. Полностью отказаться от него не удастся, по-видимому, никому и никогда (все равно мы его будем употреблять как "невидимый сахар" с продуктами, которые покупаем).

А вот "видимую" часть сахара следует заменить медом. Доказано, что натуральный пчелиный мед это не только ценный пищевой продукт, который имеет диетические свойства, но и естественное лекарственное средство. Физиологичную активность в меде могут проявлять соединения растительного происхождения или вещества, которые добавляют в мед пчелы, а также те, которые появляются в нем во время дозревания и сохранения.

Мед являет собой смесь легкоусвояемых углеводов и биологически ценных веществ, которые обеспечивают питание клеток во время употребления меда или во время местного его применения (на раны, кожу, слизевые оболочки и тому подобное). Целебное действие меда на процессы пищеварения отмечалось всегда, и как диетический продукт мед остался и в народной медицине, и в арсенале современной медицины.

В пособии для медицинских работников первичных структур здравоохранения, подготовленном десятью ведущими украинскими медиками (кардиологами, диетологами, геронтологами и др.), выделяется ведущая роль питания относительно здоровья, но она все еще недостаточно понимается медицинскими работниками, "здоровое питание основывается, главным образом, на продуктах растительного, а не животного происхождения". Диетические свойства меда предопределены с особенностями его химического состава: преобладают моносахары, которые являются легкодоступным субстратом для клеток, высокое содержание фруктозы, наличие биологически активных веществ.

Составляющие меда: фруктоза - 38-44 %, глюкоза - 31-36 % и вода - 17-21 %), энергетическая ценность 3150-3350 ккал, что ниже, чем энергетическая ценность сахара (сахарозы) - 4000 ккал. Но он более сладок, чем свекольный сахар за счет фруктозы, которая в 1,7 раза слаще, чем сахароза (основной компонента сахара). Поэтому мед очень быстро вызывает ощущение насыщения, а избыток меда вызывает тошноту. Поэтому, невзирая на преимущественно углеводный состав, мед часто рекомендуют применить в составе диет и рационов, которые обеспечивают уменьшение массы тела, для снижения аппетита и ощущения голода. Глюкоза, фруктоза, другие моносахары, которые составляют 70 % массы меда, непосредственно всасываются в пищеварительном тракте, начиная с ротовой полости, поскольку не нуждаются в предыдущей обработке пищеварительными соками. Это также является одной из причин быстрого насыщения в случае употребления меда.

В состав меда входят: натрий, калий, магний, железо, хлор, фосфор, сера, йод... Вызывает заинтересованность и имеет значение то, что количество некоторых минеральных солей в составе меда почти такое же, как в сыворотке крови человека (!). Есть в меде и биологически активные низкомолекулярные ингредиенты (витамины, аминокислоты и тому подобное). И хотя их немного, но они имеют огромное значение, поскольку совмещенные с другими достаточно важными для организма веществами. В случае употребления они способствуют нормализации функций пищеварительного тракта, быстро всасываются, обеспечивают жизненно важные органы и ткани ценными энергетическими и пластичными соединениями. Есть в меде и стимуляторы, которые повышают жизнедеятельность организма, ферменты, макро- и микроэлементы, перекис водорода, растительные антибиотики, лизоцим, ацетилхолин и тому подобное.

В отличие от синтетического (именно синтетического) рафинированного сахара мед - натуральный продукт и имеет такие преимущества:

- не раздражает слизевую оболочку пищеварительного тракта;

- легко и быстро усваивается организмом;

- быстро высвобождает (отдает) необходимую энергию и возобновляет силу тех, кто много ее теряет;

- легче иных сахаров пропускается через почки;

- имеет естественное, слегка слабительное действие, а также успокоительно (седативно) влияет на организм.

Несколько рецептов из старых лечебников, которые выдержали испытание времени и вполне достаточно могут быть объяснены из позиций современной науки.

1. В случае одышки употребляют по чайной ложке меда через 2-3 часа.

2. Мед с солью втирают от простуды. Это вызывает обильный пот.

3. В Польше мед прикладывают к отмороженным частям.

4. В Германии мед с коровьим маслом, жиром и яичным желтком употребляют от кашля и одышки.

5. Медовые лепешки (муку и мед брать в пропорции 1:1) - это общеизвестное очистительное и разрушительное средство от фурункулов и нарывов (прикладывать к больному месту на ночь).

6. Мед - лучший из известных внешних средств, которые предотвращают пролежни.

7. Насыщенный медом кусок шерстяной ткани используют для чистки зубов в случае неприятного запаха изо рта.

8. Сырой сок моркови с медом используют при "затвердении" груди у матерей-кормилиц.

9. Настойку мяты с медом используют в качестве теплого напитка от грудной лягушки (стенокардии).

10. Взвар из малины и мед от лихорадки.

11. Шалфей с медом использовали от плесневицы (рус. - молочницы).