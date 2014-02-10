Украину накроют густые туманы, но до конца недели будет тепло

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник, 10 февраля, сообщил директор украинского Гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

“На этой неделе и в первой половине следующей недели существенных изменений погоды на территории Украины не произойдет. Температурный режим будет гораздо выше нормы”, - сказал Кульбида.

По его словам, в этот период температура воздуха ночью в большинстве регионов страны будет достигать 5 градусов тепла, а в Крыму и Закарпатье — 10 градусов тепла. В дневные часы, согласно прогнозу Укргидрометцентра, столбики термометров в Украине будут подниматься до 8 градусов тепла, а на Закарпатье, Прикарпатье и Крыму — до 15 тепла.

При этом Кульбида отметил, что в связи с формирование густых туманов на этой неделе может быть затруднено движение авиа- и автотранспорта.

“Следует ожидать формирования густых туманов, которые будут мешать работе гражданской авиации. Возможна задержка рейсов из-за погодных условий. И на автодорогах следует быть очень осторожными”, - сказал Кульбида.

Кроме того, он сообщил, что в связи с потеплением, на реках и водоемах Украины начались процессы разрушения ледяного покрова, поэтому сейчас нужно быть особенно осторожными на льду.

“Период потепления, который начался, существенно ухудшил состояние и структуру ледяного покрова на реках. И в этот период необходимо призывать людей, особенно любителей зимней рыбалки, быть более осторожными при выходе на лед”, - отметил синоптик.

Вместе с тем, Кульбида спрогнозировал, что в середине следующей недели по территории Украины будет проходить активный циклон, который повлечет за собой снижение температуры воздуха до 8 градусов мороза, которое будет сопровождаться осадками в виде снега и мокрого снега.