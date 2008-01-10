О.Богомолец: Проект финансирования медицины Киева является «разрушительным» для отрасли

Председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения Ольга БОГОМОЛЕЦ заявляет, что подготовленный проект финансирования медицины Киева в 2008 году является «разрушительным» для отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на круглом столе в мэрии.

В то же время О.БОГОМОЛЕЦ подчеркнула, что столичные власти выделяет очень много денег на развитие медицины. В частности, по ее данным, на 2008 год предусмотрена сумма в размере 2 млрд. 48,4 млн. грн., при том, что в прошлом году эта сумма составила 1 млрд. 476 млн. грн.

В то же время, по ее словам, реальные расходы на медицину уменьшаются, поскольку происходит рост цен и рост заработной платы в стране. Учитывая это, в проекте бюджета на медицину столицы на 2008 год предусмотрено свыше 56% на заработную плату работникам медицинской отрасли. При этом непосредственные расходы на закупку медикаментов и питание больных уменьшаются приблизительно на 3%. Так, если в 2007 году реальные расходы на закупку медикаментов составили 13,3%, а на питание - 4,2%, то в 2008 году предусмотрено, соответственно, 10,7% и 3,6%.

Кроме того, по словам О.БОГОМОЛЕЦ, проект бюджета на сегодняшний день имеет «избыток и пассивное использование средств».

«Бюджет, где 56% - зарплата – это бюджет для отрасли разрушительный, потому что здесь нет развития. Это только поддержка того, что есть в условно работающем состоянии», - сказала О.БОГОМОЛЕЦ.

Она проинформировала, что подготовила на ближайшее заседание Киевсовета свой проект развития отрасли медицины столицы и представит его с изложением планов развития отрасли “в условиях значительного экономического недофинансирования”. “Деньги есть, но их нужно рационально использовать”, - отметила О.БОГОМОЛЕЦ. По ее словам, она будет предлагать сделать перераспределение предусмотренных на медицинскую отрасль средств, чтобы обеспечить ее развитие не делая экономии на медицинских препаратах и питании. В частности, она сообщила, что ее программа развития предусматривает создание единого диспетчерского центра, который будет осуществлять обследование пациентов на выявление тех или других болезней; предлагается унификация хозяйственной деятельности медицинских заведений (единая система обеспечения питанием, постельным бельем и тому подобное); введение кадровой десятилетней реформы для повышения уровня квалификации медперсонала и тому подобное.