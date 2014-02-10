Украине грозят наводнения
12:20, 10 февраля 2014Страна
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Уровень воды уже скоро может подняться на полтора метра. Об этом сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Украинский гидрометеорологический центр сообщает: 10-12 февраля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается дальнейшее вскрытие льда, ледоход, местами возможно формирование заторов льда с подъемами уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими отметками.
При этом на р. Стрый и на ее притоках в Турковском, Дрогобычском районах Львовской области не исключен резкий подъем уровней воды с достижением опасных отметок подтопления.
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