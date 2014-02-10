Нестабильность гривни влияет на рост цен на лекарства

Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырёва поручила в короткий срок подготовить предложения относительно предупреждения стремительного роста цен на лекарственные средства и стабилизации фармацевтического рынка из-за колебания курса гривни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, об этом шла речь на совещании с производителями лекарственных средств, операторами фармацевтического рынка и представителями аптечных ассоциаций.

Основной темой обсуждения стала ситуация, которая может возникнуть на фармацевтическом рынке Украины в результате колебания курса национальной валюты.

Участники совещания обменялись мнениями относительно того, как сохранить стабильность фармацевтической отрасли в сложившихся условиях и не допустить уменьшения доступа граждан к лекарственным средствам. Как отмечалось во время совещания, интересы пациентов являются приоритетными в работе как органов власти, так и фармацевтических производителей.

Вместе с тем, по словам исполнительного директора Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимира Игнатова, необходимо учесть риски фармацевтов, которые могут возникнуть в связи с нестабильностью межбанковского рынка. Как свидетельствует опыт, исключительно административными мерами, направленными на удержание цен на медицинские препараты в условиях падения курса гривни, решить проблему доступности лекарств – как физической, так и экономической – невозможно.

«В 2008 году это привело к кризису фармацевтической отрасли, закрытию многих производств или существенному сокращению штатов фармпредприятий и исчезновению большого количества лекарственных препаратов из продажи», - напомнил Игнатов.

В этот раз, отмечалось на совещании, есть общее желание предупредить возможность возникновения аналогичной ситуации и принять действенные практические меры для предотвращения кризиса на фармацевтическом рынке страны и недопущения снижения доступа граждан к лекарственным средствам. В этой связи было решено в оперативном режиме обобщить все предложения, которые были высказаны во время обсуждения указанной проблемы, и подготовить предложения по ее решению, в том числе путем внесения изменений в нормативно-правовую базу в сфере оборота лекарственных средств и ценообразования на фармрынке.

Министр здравоохранения Украины поручила в короткий срок подготовить соответствующие предложения с тем, чтобы в субботу состоялось их обсуждение, а в начале следующей недели – реализация выработанных и согласованных шагов, направленных на предупреждение стремительного роста цен на лекарственные средства и стабилизацию фармацевтического рынка.