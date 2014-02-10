Чем полезны ягоды калины

Ягоды калины горьковатые на вкус, но после заморозков горечи нет: ягода приобретает сладковатый вкус. Из ягоды можно приготовить пастилу, мармелад, протереть с сахаром. В этих блюдах горечи также нет, пишет Vseprozdorovje.ru.

Ягода калины богата витаминами С и Р, но витамины при тепловой обработке разрушаются. Поэтому калину употреблять лучше всего в свежем виде. Ягода калины очень полезна при сердечных заболеваниях.

Отвар, приготовленный из ягод калины, полезен при обильной и болезненной менструации, кашле, простуде, высоком давлении. Для приготовления такого отвара стакан ягод калины заливают литром воды и кипятят минут 10, после чего отвар процеживают, добавляют туда мед и принимают по пол столовой ложки до 4 раз в день. Отваром полезно полоскать горло и лечить десна.

Настой из ягод калины имеет укрепляющее успокаивающее действие при экземе, неврастении. Для приготовления настоя предварительно растолочь 2 ст /л ягоды в ступке и залить кипятком на несколько часов. Принимать настой по полстакана до 4 раз в день.

Из плодов калины готовят лечебные напитки.

При сосудистых заболеваниях. Используют плоды рябины, калины, боярышника, шиповника, изюм и курагу, взятые каждый по столовой ложке. Плодовую смесь залить литром кипятка в термосе и настаивать 6 часов. Принимать как чай.

Напиток из калины с добавлением листа смородины и мяты. Такой напиток помогает при простудных заболеваниях. Для его приготовления листьев смородины и мяты требуется по столовой ложке, и добавить к сбору полкилограмма размятых ягод калины, все перемешивается и добавляется мед. Смесь подогревается, настаивается и принимается как чай.