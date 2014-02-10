Что такое энтеровирусы и как с ними бороться

Энтеровирусная инфекция нередко встречается и у детей, и у взрослых. Поэтому важно знать, какими симптомами она проявляется и когда нужно незамедлительно обращаться к врачу.

Это многочисленная группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых энтеровирусами (кишечными вирусами), пишет Lady.tochka.net. Медицине известно свыше 60 видов возбудителей, которые могут вызвать энтеровирусную инфекцию. Эти виды делятся на 4 группы по своему серотипу. Чаще всего вызывают энтеровирусную инфекцию вирусы Коксаки и полиомиелита.

Они проникают в организм здорового человека от вирусоносителя или больного через пищеварительный тракт или слизистую оболочку верхних дыхательных путей.

После заражения, во время короткого инкубационного периода, длящегося от нескольких часов до двух суток, вирусные частицы накапливаются в пораженных клетках.

Затем вирус попадает в лимфатические сосуды и узлы, а также в кровеносную систему больного. В этот момент у человека появляются клинические признаки заболевания, общие для всех возбудителей энтеровирусной инфекции. Но затем вирусы поражают внутренние органы пациента, причем каждый возбудитель проникает в определенный орган. Именно поэтому и появляются различные клинические формы инфекции.

Болеют чаще дети в возрасте 3-10 лет. Иммунитет после перенесенного заболевания достаточно продолжительный (до нескольких лет).Продолжительность болезни зависит от ее формы и тяжести.

Общие симптомы всех форм энтеровирусной инфекции:

Волнообразные повторные подъемы температуры тела от 37,5 до 40 градусов.

Общая слабость, повышенная утомляемость, головокружение при перемене положения тела.

Головные боли ноющего характера из-за общей интоксикации.

Раздражительность, капризность, плаксивость.

Увеличение регионарных лимфатических узлов. Они слабо болезненны и подвижны.

Покраснение зева, болезненность в горле при глотании.

Заложенность носа, насморк.

Отечность и покраснение кожи кистей, грудной клетки и лица.

Снижение аппетита.

Приступы боли в животе, не связанные с приемом пищи, сопровождающиеся тошнотой и нечастой рвотой.

Расслабленный стул (более частый и жидкий) со слизью.

Ломота в суставах, костях и ноющие боли в мышцах тела.

Кроме перечисленных общих признаков, энтеровирусная инфекция имеет ряд различных форм. На фоне общих симптомов заболевания возникает ведущий признак, который и определяет варианты течения энтеровирусной инфекции.

Так вирусы, поражая разные ткани и органы, будут вызывать разные нарушения в их работе и проявляться это будет уже очень по-разному. В более легкой форме заболевание проявится лихорадкой и конъюнктивитом, в серьезной - симптоматикой гастроэнтерита или герпетической ангины, а в очень тяжелых случаях развернется менингитом, энцефалитом, гепатитом, миокардитом или острым параличем.

Для лечения энтеровирусной инфекции используют противовирусные препараты (интерфероны), которые способны повысить сопротивляемость клеток организма разрушительному действию вирусов; применяют также иммуноглобулины. Так как заболевание проявляется очень разными нарушениями, энтеровирусная инфекция не имеет специфического лечения. Терапия зависит от симптомов и патогенеза заболевания.

Профилактика энтеровирусной инфекции – это привычка мыть руки и фрукты, не пользоваться чужими вещами и не пить воду из случайных водоемов.