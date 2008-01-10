Что зимой грозит здоровью?

Простуды, гриппы, ОРВИ и прочие «зимние напасти» приходят не как гром среди ясного неба. Они привычны, и, что называется, предсказуемо-традиционны. Есть и более специфичные, причем весьма неприятные проблемы, связанные со здоровьем.

Зимой может «случиться»:

Хейлит

Под экзотическим названием скрывается нередкий диагноз - воспаление красной каймы, слизистой оболочки и кожи губ. Хейлит появляется в морозную ветреную погоду и нередко становится хроническим: губы постоянно шелушатся, покрываются долго не заживающими трещинами. Говорить и улыбаться становится по-настоящему больно.

Как спасаться?

Нередко это заболевание провоцирует нефизиологическое - ротовое дыхание: человек не может вдыхать воздух носом из-за хронического ринита. Очевидно, что лечить нужно основное заболевание.

Кроме этого, хейлит может возникать из-за недостаточного ухода за губами, потому в холодное время используйте качественную гигиеническую помаду или бальзам для губ. Еще одна из возможных причин - навязчивая привычка облизывать и покусывать губы. Скорее избавляйтесь от нее!

Дефицит в организме витаминов и минералов также провоцирует хейлит. Посоветовавшись с врачом, подберите оптимальный для вас витаминный комплекс.

Слезы на морозе

Холодная температура и пронизывающий ветер - естественные раздражители, которые вызывают сужение носослезного канала. В результате образующаяся влага не имеет нормального оттока - возникает слезотечение.

Как спасаться?

Покажитесь двум специалистам - окулисту и отоларингологу. Если первый не находит явных отклонений (патологии слезных потоков, их воспаления), второй также подтвердит, что все в пределах нормы, стоит подумать о других виновниках состояния.

Когда глазам плохо, нельзя «дразнить» их механически или химически. Поэтому на какое-то время стоит отказаться от ношения линз (купить более качественный раствор для их обработки либо носить супертонкие линзы).

Также воздержитесь от слишком яркого макияжа глаз.

Проконсультируйтесь с врачом. Возможно, он порекомендует глазные капли, обладающие успокаивающим действием или отправит к специалисту по иглорефлексотерапии.

Зимний конъюнктивит

Носит временный характер: на холоде глаза краснеют, слезятся и чешутся, в теплом помещении симптомы пропадают.

Как спасаться?

Чтобы не заработать настоящий конъюнктивит, вероятно, придется полностью отказаться от макияжа глаз.

Не трите глаза пальцами, пользуйтесь одноразовыми бумажными платочками!

Болезнь Рейно

Это состояние, когда мелкие сосуды - капилляры - кистей рук резко сокращаются под воздействием холода. Руки белеют, потом синеют, в кончиках пальцев возникает сильная ноющая боль, а сами ладони становятся просто ледяными. И это притом, что температура на улице от 0 до 8 градусов.

Когда руки отогреваются, они краснеют, но болезненность остается, причем довольно длительное время.

Как спасаться?

Первым делом обращаться к неврологу, далее - к специалисту по сосудам, который назначит адекватное лечение.

Холодовая мигрень

Сильно охлажденные напитки или мороженое могут вызвать приступ холодовой мигрени. Специалисты называют эту реакцию ice-cream headach - «головная боль от мороженого».

Но такое состояние вызывают не только холодные продукты.

Случается, при выходе на улицу (особенно без головного убора) появляется ощущение, что челюсти буквально свело, а голова сейчас расколется от боли. Это и есть холодовая мигрень - прямая дорога к невралгии тройничного нерва. И это уже серьезно.

Как спасаться?

Основной упор на профилактику! Потому всегда носите головной убор, и зимой поосторожней с холодными десертами и напитками.

Бронхоспастический рефлекс

Выходите на мороз, и тут вдох словно застревает в горле. Дышать почти невозможно. Включился механизм защиты бронхов - произошло их резкое сужение (это и есть бронхоспастический рефлекс).

Чтобы морозный воздух не спровоцировал воспалительный процесс, бронхи приостанавливают холодный поток, давая воздуху согреться. У здорового человека бронхоспазм бывает незначительным - дыхание перехватывает лишь на мгновение.

Тем же, кто имеет диагнозы «астма» или «стенокардия», кто недавно перенес грипп, нужно быть осторожным: морозный воздух может причинять ощутимый дискомфорт.

Как спасаться?

Утепляйтесь! На улице прикрывайте нос шарфом или воротником-стойкой. Дышите только через нос - ртом ни в коем случае!

Псевдоаллергическийринит

В помещении - полный порядок, на улице - из носа течет и льется.

Причина - ядреный морозный воздух.

Как спасаться?

Можно, конечно, перед выходом на улицу закапывать нос, однако частое использование капель и спреев раздражает слизистую.

Попробуйте потеплее одеваться. Из процедур неплохой эффект дает иглорефлексотерапия, точечный массаж, контрастный душ.

nedug.ru