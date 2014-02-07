Полезные свойства семян тмина обыкновенного

Тмин обыкновенный добавляют в овощные блюда, супы, гуляши, рагу, к тушеной и квашеной капусте, используют для ароматизации хлеба, сыров и кондитерских изделий.

Он улучшает иммунитет, пишет Lady.tsn.ua, снимает острые аллергические реакции, помогает при гормональных нарушениях. Препараты тмина в официальной медицине применяют при диабете 2-го типа, атонии кишечника, запорах, неврозах, болезнях глаз, нарушении обмена веществ, кашле, а также как антимикробное, ветрогонное, противоглистное и противотуберкулезное средство.

Благодаря антибактериальным и антигрибковым свойствам, подавляет бродильные процессы в желудочно-кишечном тракте. Обладает мочегонным и мягким слабительным действием. Для женщин тмин особенно хорош: он очищает и разглаживает кожу, у кормящих матерей усиливает лактацию, нормализует менструации, снижает негативные последствия менопаузы.

По современным данным помогает при нарушении потенции, концентрации внимания, возрастных нарушениях памяти, варикозном расширении вен, а также способствуют торможения роста опухолей.

В народной медицине тмин используют для лечения желчно- и мочекаменной болезней, заболеваний сердечно-сосудистой системы, в качестве успокоительного средства, при головной боли, бронхитах и воспалении легких. Противопоказания: беременность.

Гастрит с повышенной кислотностью и нарушение проходимости желчных ходов. Есть сведения, что в больших количествах тмин подавляет функцию предстательной железы и ухудшает зрение.