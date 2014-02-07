В Украине остаются обесточенными 25 населенных пунктов

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточен 21 населенный пункт, в Николаевской – 4

В двух областях Украины остаются обесточенными 25 населенных пунктов. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточен 21 населенный пункт, в Николаевской – 4. К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго. На протяжении суток было восстановлено электроснабжение населенных пунктов Херсонской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter