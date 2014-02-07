В Украине остаются обесточенными 25 населенных пунктов
12:29, 07 февраля 2014Страна
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Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточен 21 населенный пункт, в Николаевской – 4
В двух областях Украины остаются обесточенными 25 населенных пунктов.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточен 21 населенный пункт, в Николаевской – 4.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
На протяжении суток было восстановлено электроснабжение населенных пунктов Херсонской области.
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