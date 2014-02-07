Чем полезна белковая диета

Белковая диета - общее название для нескольких популярных планов питания: диеты Аткинса, диеты Дюкана (особенно в ее первой фазе), нескольких популярных диет, рассчитанных на несколько дней, пишет Lady.tochka.net.

По сути, белковая диета - любая, которая предписывает есть много белковых продуктов и свести к минимуму потребление углеводов и жиров. Каков принцип действия такой диеты и какие последствия?

Белковая диета: аргументы «за»

- На белковой диете действительно снижается вес, причем достаточно быстро.

- На белковой диете - «неголодно», есть можно сытные продукты (вроде курицы, мяса, творога).

- В рационе большинства населения не хватает белков, такая диета помогает исправить это.

Белковая диета: аргументы «против»

- Без нормального количества углеводов организм не может поддерживать важные процессы, например обогревать себя и обеспечивать нормальную работу мозга.

- Без достаточного количества жиров не могут усваиваться важные витамины (например, витамин А).

- Слишком большое количество белка в рационе вредно для почек.

Итог: как сидеть на белковой диете эффективно и без вреда

Если взвесить все аргументы «за» и «против», можно прийти к выводу, что белковая диета может быть неплохим началом для тех, кто собрался худеть. Несколько дней на белковой диете помогут избавиться от отеков, психологически свыкнуться с переходом к осмысленному, контролированному питанию.

Впрочем, на белковой диете не стоит «сидеть» слишком долго, иначе могут начаться проблемы с обменом веществ и почками. После короткой белковой встряски лучше перейти просто к рациону, в котором нежирные белковые продукты будут занимать не меньше трети. Две оставшиеся трети отвести под свежие овощи и фрукты, зелень, цельные злаки.