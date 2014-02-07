10 полезных свойств кофе

Любовь к кофе особенная. Она развивается с годами. Многие только к среднему возрасту начинают понимать этот напиток. Но оказывается, не только за бодрость по утрам и чарующий аромат мы можем быть благодарны кофе. Знаете ли вы всё о полезных свойствах кофе?

1. Кофе защищает печень, пишет Mycharm.ru. Функции желчного пузыря стимулируются кофе, тем самым уменьшая риск появления камней в желчном пузыре. Циррозу печени в меньшей степени подвержены люди, пьющие кофе. Существует определенный фермент, который накапливается в печени и ухудшает её состояние. А кофе с кофеином является одним из способов поддержания этих ферментов в низких концентрациях.

2. Кофе снижает риски заболевания болезнью Паркинсона. Это неврологическое заболевание охватывает довольно много людей пожилого возраста. Вызывает её потеря нейронов. Но кофе, чай и другие напитки, содержащие кофеин, могут снизить количество потерянных нейронов. Симптомы болезни Паркинсона, как правило, начинают появляться в возрасте до 50 лет. Но стоит помнить, что кофе – не единственный помощник в профилактике, имеется и генетическая предрасположенность к заболеванию

3. Некоторые виды рака реже встречаются у пьющих кофе. Исследования показали, что хлорогеновая кислота и кофеин, которые содержатся в кофе, полезны для снижения риска появления рака печени. А японские исследования доказали, что кофе эффективен также для женского здоровья, поскольку снижает риск развития рака матки (возникающего вследствие эндометриоза) у женщин.

4. Кофе помогает акклиматизации. Если вы часто путешествуете, или по роду работы вынуждены часто менять часовые пояса, то проблема вечно сонного состояния вам должна быть знакома. Не у всех есть неделя на приведение своих биологических ритмов в соответствие с местным временем. Помогает чашка хорошего кофе! Можно немного сократить сон, но быстро войти в нужный ритм. К тому же, кофе способствует гидратации организма, ведь обезвоживание – частая проблема любителей дальних поездок и перелетов.

5. Кофе помогает концентрации. Для дальнобойщиков кофе – даже лучший помощник в борьбе с сонливостью и усталостью, чем разговоры с напарником. А для напряженного трафика в городе концентрация внимания – необходимый атрибут. Иногда это может и жизнь сохранить!

6. Кофе снижает риск заболевания диабетом второго типа. От этого типа диабета страдает большая часть населения планеты. С болезнью этой жить можно, но очень сложно и подчас неприятно. Так что, лучше заниматься постоянной профилактикой. По поводу кофе и его влияния на развитие диабета проводилось много исследований. Сначала ученые говорили, что кофеин – причина снижения диабетических рисков. Но впоследствии было доказано, что хлорогеновая кислота помогает в профилактике диабета. Поэтому можно пить даже кофе без кофеина, оно также снижает риски заболевания диабетом второго типа.

7. Кофе улучшает функцию мозга. Студенты пьют кофе, конечно, чтобы быть бодрыми и не заснуть во время зубрежки перед экзаменами. Но ученые считают, что кофе в данном случае помогает студентам не только не спать, но и активизировать многие функции мозга.

8. Кофе снижает риск развития болезни Альцгеймера. В течение 20 лет в Швейцарии проводилось исследование пожилых людей. Те, кто пил до 5 чашек кофе в день, снизили свои риски заболевания на 65%.

9. Кофе улучшает обмен веществ, правда и может иметь мочегонный эффект. Кофе является мочегонным для тех, кто только начинает пробовать этот напиток. На постоянных приверженцев кофе этот эффект не распространяется. Если вы только недавно полюбили этот напиток, пейте достаточно воды, чтобы избежать потери влаги в организме.

10. Кофе может облегчать менструальные боли. Некоторые другие виды болей также могут уменьшиться от потребления кофе.