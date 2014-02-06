Корицу наиболее часто применяют в выпечке, фруктовых салатах, сладких блюдах.

Широко используют в кавказской и восточной кухнях, добавляя к мясу и овощам, пишет Lady.tsn.ua.

Благодаря антисептическим свойствам обеззараживает пищу и позволяет ей дольше храниться. Способствует нормализации работы желудка и кишечника, активизирует работу почек, печени, желчного пузыря. Снижает количество сахара и холестерина в крови.

Чай с корицей – прекрасное антистрессовое снадобье, а любое блюдо с ней улучшает потенцию. Стимулирует кровообращение, но при этом передозировка (свыше 1/4 чайной ложки в сутки) может вызвать кровотечение.

Противопоказание: большие дозы при беременности, особенно на ранних сроках.