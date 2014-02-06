Чай с корицей – прекрасное антистрессовое снадобье
17:37, 06 февраля 2014Страна
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Активизирует работу почек, печени, желчного пузыря. Снижает количество сахара и холестерина в крови
Фото: liveinternet.ru
Корицу наиболее часто применяют в выпечке, фруктовых салатах, сладких блюдах.
Широко используют в кавказской и восточной кухнях, добавляя к мясу и овощам, пишет Lady.tsn.ua.
Благодаря антисептическим свойствам обеззараживает пищу и позволяет ей дольше храниться. Способствует нормализации работы желудка и кишечника, активизирует работу почек, печени, желчного пузыря. Снижает количество сахара и холестерина в крови.
Чай с корицей – прекрасное антистрессовое снадобье, а любое блюдо с ней улучшает потенцию. Стимулирует кровообращение, но при этом передозировка (свыше 1/4 чайной ложки в сутки) может вызвать кровотечение.
Противопоказание: большие дозы при беременности, особенно на ранних сроках.
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