В Украине без электроснабжения остаются 47 населенных пунктов
09:09, 06 февраля 2014Страна
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В трех областях Украины без электроснабжения остаются 47 населенных пунктов, обесточенных из-за ненастья.
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области без электроснабжения остаются 28 населенных пунктов, в Николаевской – 10 н.п. и в Херсонской – 9 н.п.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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