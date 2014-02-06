В Украине без электроснабжения остаются 47 населенных пунктов

09:09, 06 февраля 2014
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В трех областях Украины без электроснабжения остаются 47 населенных пунктов, обесточенных из-за ненастья.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области без электроснабжения остаются 28 населенных пунктов, в Николаевской – 10 н.п. и в Херсонской – 9 н.п.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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