Ивано-Франковская область планирует борьбу с туберкулезом

Ивано-Франковский облсовет решил выделить 5,61 млн. гривен на реализацию программы противодействия заболеванию туберкулезом населения области в 2008 году.

Об этом Українським Новинамсообщил представитель облсовета.

По его информации, 1,823 млн. гривен поступят непосредственно из областного бюджета, 3,787 млн. гривен - из местных бюджетов.

Средства будут использованы, в частности, на проведение диагностики заболевания у детей (0,778 млн. гривен), обеспечение работы микробиологической лаборатории по диагностике туберкулеза 3-го уровня (0,163 млн. гривен), питание больных в противотуберкулезных учреждениях согласно норме 8,2 гривны/день (2,524 млн. гривен), реконструкцию и капитальный ремонт противотуберкулезных учреждений (1,067 млн. гривен), предоставление социальных услуг больным туберкулезом на амбулаторном этапе (0,120 млн. гривен), открытие стационарного туботделения на 40 мест на базе Ланчинской больницы в Надворнянском районе (0,056 млн. гривен), определение чувствительности микобактерий туберкулеза к антимикобактериальным препаратам (0,755 млн. гривен).

В 2009-2011 годах область планирует направить на борьбу с туберкулезом 16,68 млн. гривен.

В 2007 году на проведение противотуберкулезных мероприятий область выделяла 5,55 млн. гривен, в том числе 1,8 млн. гривен из областного и 3,75 млн. из местного бюджетов.

По данным Ивано-Франковского областного тубдиспансера, в 2007 году показатель заболеваемости туберкулезом в области составил 70,7 случаев на 100 тыс. населения.

Сегодня в Ивано-Франковской области действуют 7 тубдиспансеров (6 районных и 1 областной), 2 стационарных туботделения в поселках Солотвино Богородчанского и Перегинское Рожнятовского районов, 13 тубкабинетов.

В области проживает 1,38 млн. человек.