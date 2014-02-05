Кофе с кардамоном поможет вылечить кашель

Кардамон используют в соусах, супах, мясных и рыбных блюдах, паштетах, плове, выпечке, киселях и компотах.

В восточных странах порошком кардамона ароматизируют кофе и чай, пишет Lady.tsn.ua.

Тысячелетиями с его помощью лечили кашель, ожирение, боли в животе, головные боли и импотенцию.

Кардамон обладает общеукрепляющим, муколитическим, потогонным и слабительным действием, и сегодня его рекомендуют при астме, мигрени, метеоризме, изжоге, болях в горле.

На Востоке считают, что кардамон поднимает настроение, снимает усталость, улучшает остроту зрения и укрепляет нервную систему. Чай с кардамоном прекрасно согревает и помогает при простуде и кашле.

Женщин особенно порадует чудесное свойство пряности уменьшать раздражительность при ПМС. Противопоказания: язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

В больших количествах не рекомендован беременным. Кроме того, эта специя – мощное тонизирующее (действует практически как натуральный кофе), поэтому суточная доза не должна превышать 1/5 чайной ложки.