Как снять стресс после трудного дня

Стресс знаком каждому из нас. Вспомните ответственный экзамен в университете, защиту дипломной работы или презентацию годового отчета на работе. Что вы чувствовали в этот момент? Мышцы начинали напрягаться, по всему телу разливалась тяжесть, все сжималось в груди, сердце начинало биться быстрее, пишет Sunny7.ua. Неприятно, правда?

1. Вы ощущаете, что ваши мышцы напряглись, спазмировались, появилась легкая боль.

Чем опасно: это может быть сигналом о возможном накоплении токсинов, разрушении клеток, нарушении кислородного обмена и питательных процессов в тканях.

Скорая помощь: сделайте растяжку, массаж или самомассаж.

2. Вы ощущаете, что не хватает воздуха, хочется делать глубокие вдохи и выдохи, зевать.

Чем опасно: это может быть сигналом о нарушении работы диафрагмы.

Скорая помощь: сделайте быстрое упражнение дыхательной гимнастики. Встаньте прямо, разведите руки в стороны, затем сделайте медленный вдох, а на выдохе легко постукивайте кончиками пальцев по груди в разных местах.

3. Вы ощущаете учащенное сердцебиение.

Чем опасно: это может быть сигналом повышенного артериального давления и нарушений в работе сердечно-сосудистой системы.

Скорая помощь: сделайте глубокие вдохи и выдохи. Встаньте прямо, сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Затем с силой выдохните воздух.

4. Вы ощущаете мощное напряжение в области груди, которое может сопровождаться чувством беспокойства.

Чем опасно: может усиливаться чувство беспокойства, возникающее в результате продолжительного сокращения вилочковой железы.

Скорая помощь: сделайте легкие постукивания по грудине, они способствуют расслаблению вилочковой железы.

Если вы испытали стресс на работе и у вас был напряженный день, предлагаем выбрать один из пяти простых способов снять стресс:

Вкусный ужин

Не поддавайтесь соблазну заехать в фастфуд или кондитерский отдел супермаркета, на утро все съеденное отразится на состоянии вашей кожи. Лучше приготовить здоровый низкокалорийный ужин. Ученые из Университета Цинциннати (Огайо, США) доказали, что ключевым фактором в «успокоении» и снятии стресса является вкус еды, а не ее калорийность. Поэтому вкусно приготовленная рыба с овощами станет отличным антидепрессантом. Например, можно запечь филе семги в фольге со свежей спаржей. Семга содержит необходимые для здоровья и красоты кожи жирные омега-3 кислоты и витамин Е, а спаржа богата клетчаткой, которая улучшает работу кишечника.

Хороший фильм

Можно сходить в кино или устроить свой собственный кинозал. Тихий вечер дома в компании близких друзей позволит снять маску публичности и побыть собой. А поход в кино больше подойдет экстравертам, которые подзаряжаются от общения с людьми.

Психологи из США утверждают, что фильмы ужасов являются отличным средством в борьбе со стрессом. Просмотр ужастиков помогает избавиться от нервного напряжения, унять приступы агрессивности и раздражительности. Однако их российские коллеги из научного центра им. Сербского заявляют, что такие фильмы могут и усилить чувство тревоги. Поэтому прислушайтесь к себе, чего вам сейчас больше хочется – провести вечер за просмотром романтической мелодрамы, боевика или фильма ужасов?

Домашний СПА

Все гениальное – просто! Организовать для себя горячую ванну с пеной и свечами под расслабляющую музыку Криса Ри или Шадэ – легко. Это не только приятно, но и очень полезно: горячая ванна помогает вывести из организма вредные вещества, способствует очищению сосудов и открытию капилляров. Вода является отличным проводником и помогает в буквальном смысле «смыть» с себя неприятные мысли.

Ванну можно дополнить ароматерапией. Масло лаванды снижает артериальное давление, нормализует сон, улучшает состояние кожи и снимает раздражение, а масло мяты снимает чувство беспокойства и помогает расслабиться. Несколько капель одного из этих масел можно добавить в горячую ванну, аромалампу или даже нанести на запястье.

Йога

Растяжка, правильное дыхание и расслабление – это гарантированный минимум, который вы получите от занятий йогой. Правильное и регулярное выполнения асан помогает снять зажимы в теле, избавиться от болей в спине, насытить организм кислородом, улучшить настроение и «переключить» мозг.

В идеале - уделять йоге хотя бы 30 минут в день. Но даже если у вас есть только 10 минут, рекомендуем попробовать комплекс упражнений «сурья-намаскар» (приветствие Солнцу), который вы с легкостью найдете на youtube вместе с рекомендациями тренеров. После выполнения упражнений из этого комплекса лягте на спину, расслабьтесь, сделайте глубокий вдох и выдох, полежите 5 минут в абсолютно расслабленном состоянии.

Вы обязательно почувствуете, как улучшилось ваше самочувствие, пищеварение, состояние кожи и настроение.

Время для себя

Близкие нам люди могут как усилить, так и полностью нивелировать стресс. Если вы совсем не настроены на общение с домашними после напряженного дня, честно попросите не беспокоить вас в течение нескольких часов. За это время можно сделать то, что вы давно откладывали: прочитать интересную книгу, отправиться на прогулку в ближайший парк с собакой или без, приготовить то, чего вы никогда не готовили.

Перед сном можно попробовать упражнение, которое помогает преодолеть стресс: необходимо сформулировать текущую неприятность, то, что вас огорчает, и сразу же назвать ее положительную сторону («я разбила чашку, но я смогу купить новый сервиз», «я не сдала отчет с первого раза, но у меня появилось время подготовить его лучше»).

Еще один простой метод, который можно взять на заметку: просыпаясь утром, задать себе вопрос – что меня может сегодня порадовать? Список должен содержать не менее 5 пунктов. А лучше – еще больше. Вы удивитесь, когда увидите, что большая часть вашего списка радости очень легко реализуема, зависит только от вас и не требует серьезного нарушения графика жизни (например, стакан фреша, звонок подруге). А это значит, что у вас будет гарантировано прекрасный день!