Украинцам, которые собираются в Бразилию, грозит опасный вирус

Посольство Украины в Бразилии рекомендует гражданам Украины, которые намерены посетить штат Гояс и Федеральный округ Бразилии, сделать прививку от желтой лихорадки, даже в случае краткосрочного пребывания в этой стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, по информации посольства, в штате Гояс и Федеральном округе (ФО) зафиксированы случаи заболевания людей и животных желтой лихорадкой. 4 января от этой болезни умер 31-летний местный житель. Обеспокоенность специалистов вызывает приближение вируса к городским густонаселенным зонам.

Министерств здравоохранения Бразилии принимает меры с целью предотвращения распространения вируса этой болезни, переносчиком которой является комар Aedes aegypti, являющийся также переносчиком вируса денге.

По словам секретаря по вопросам здравоохранения Федерального округа Ж.МАСИЕЛА, необходимо иммунизировать 50 тысяч жителей столицы страны с тем, чтобы считать программу по борьбе с распространением вируса желтой лихорадки выполненной. Из других регионов страны в штат Гояс и ФО началась отправка 300 тысяч доз вакцины против желтой лихорадки. Прививка проводится бесплатно в медицинских пунктах государственной системы здравоохранения.