Зачем студентов-медиков в Киеве выселили ночью из общежития

Студентов Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца временно выселили из общежития из-за аварийного прекращения теплоснабжения.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

Сообщается, что вечером 3 февраля 2014 года произошла авария на теплотрассе, которая обеспечивала подачу тепла в ряд жилых домов Соломенского района г. Киева, в частности, общежитие Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца. «С целью обеспечения расселения студентов и создания всех возможных условий проживания в общежитии, в котором отсутствовало теплоснабжение, все время находились работники ректората, в частности декан второго медицинского факультета, член-корреспондент НАМН Украины, профессор Василий Нетяженко. В физико-химическом учебном корпусе были оперативно созданы условия для подготовки к занятиям и ночевке нескольких десятков студентов», сказано в сообщении.

В Минздраве добавили, что по состоянию на утро 4 февраля повреждение теплотрассы усилиями коммунальных служб ликвидировано. Студенты возвращаются в общежитие. В университете продолжается учебный процесс.

«Ректорат и студенчество Университета просят средства массовой информации не политизировать эту бытовую ситуацию и не возмущать студентов, их родителей и родных слухами и преувеличениями, которые не имеют никаких оснований», - подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

*** Студентов второго Медицинского факультета университета им. Богомольца среди ночи попросили выехать из помещения общежития. Об этом "Украинской правде" сообщила член студенческого координационного совета Младена Качурец.

В свою очередь студент этого факультета Михаил рассказал, что приказ выселиться из общежития, которое находится на Чоколовском бульваре, 39, появился в 19:00 3 февраля. Сообщения поручили распространить членам Студенческого совета.

Согласно распоряжению, покинуть помещение студенты должны были до 22:00 3 февраля.

Свое решение руководство учебного заведения объяснило проблемами с системой отопления – «якобы в подвале прорвало трубу».

В неофициальном разговоре комендант общежития предупредил, что будут отключать не только отопление, но и свет, но уже утром студенты якобы смогут вернуться в помещение.

Сами же студенты подозревают, что помещение освобождают для того, чтобы пустить туда кого-то на ночевку. В общежитии проживают как граждане Украины, так и иностранцы, приехавшие на обучение.