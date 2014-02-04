Как заявила в комментарии УНИАН председатель Комитета по вопросам здравоохранения ВР Татьяна Бахтеева, по темпам распространения рака Украина занимает второе место в Европе.

«К сожалению, из года в год в Украине заболеваемость раком растет. Если в 1990 году в Украине состояло на учете в связи с диагностированным раком 670 тыс. чел, то сегодня их количество уже превышает 1 млн. Рак как причина смерти занимает 2 место в структуре смертности населения нашей страны после сердечно-сосудистых заболеваний. За последние 5 лет уровень заболеваемости раком в Украине увеличился с 333 до 349 на 100 тыс. населения. Согласно прогнозным оценкам, уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в Украине к 2020 году может возрасти до 370 на 100 тысяч населения,» - сказала Бахтеева.

По ее словам, ежедневно в нашей стране диагностируется 442 новых случая рака, умирают 239 людей.

«В Украине ежегодно регистрируется около 1 тыс. новых случаев онкозаболеваний у детей. В структуре диагностируемых злокачественных новообразований у детей (0 -17 лет) первое место занимают лейкозы (28,1%); второе – злокачественные новообразования головного мозга (15,4%); третье – лимфомы (13,8%); четвертое – опухоли мочевыделительной системы (7,6%); пятое – злокачественные новообразования костей и суставных хрящей (5,9%)», - сказала Бахтеева.