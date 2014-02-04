Специя зира – сильный стимулятор желудочной секреции

Благодаря антимикробным свойствам зира полезна при квашении, солении и мариновании. Отлично подходит для овощных, молочных, рыбных блюд и идеально для мясных. Без нее немыслим восточный плов, пишет Lady.tsn.ua.

Зира – природный афродизиак, кроме того, это исключительно сильный стимулятор желудочной секреции (природный мезим), недаром в Средней Азии, а также в Мексике, без нее не обходится большинство сытных мясных блюд.

Она благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, понижает уровень холестерина в крови, помогает при диарее, желчно- и почечнокаменной болезнях. Чай на ее основе полезен при нарушении обмена веществ, бессоннице, проблемах со зрением, памятью и концентрацией внимания.

Она помогает в первые месяцы беременности от тошноты и вздутия живота, а у кормящих женщин улучшает лактацию. Противопоказания: гастриты с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.