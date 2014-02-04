Причины, профилактика, последствия микроинсультов

Начнем с того, что как такового диагноза “микроинсульт” не существует. Есть диагноз “инсульт”, когда при остром нарушении мозгового кровообращения у человека буквально за несколько часов или минут возникает неврологическая симптоматика, либо общемозговая, либо очаговая. Но на практике очень часто микроинсультом (преходящим нарушением мозгового кровообращения) в медицине называют состояние, когда очаг пораженных сосудов мозга остается небольшим, а симптомы этого состояния не прогрессируют на протяжении 24 часов, пишет Lady.tochka.net.

Риск развития этого грозного заболевания увеличивается уже после 30 , особенно у метеозависимых людей, а также подверженных хроническим стрессам, переутомлениям, постоянным чрезмерным физическим нагрузкам. Помимо этого существует ряд заболеваний, при которых увеличивается риск развития ишемического микроинсульта, это:

Гипертония

Атеросклероз сосудов головного мозга

Мерцательная аритмия, тахиаритмия и брадиаритмия

Инфаркт миокарда

К провоцирующим факторам риска развития микроинсульта также относятся:

Возраст. С возрастом риск значительно увеличивается, особенно после 60 лет. Переедание, ожирение, избыточный вес .

Малоподвижный образ жизни.

Злоупотребление алкоголем.

Курение.

Сахарный диабет.

Как распознать микроинсульт? Преходящее нарушение мозгового кровообращения протекает в некоторых случаях настолько быстро, что врач не успевает осмотреть больного, и диагноз ставится ретроспективно, на основании результатов опроса пациента.

Симптомами микроинсульта головного мозга могут быть:

чувство онемения и асимметрия лица;

нарушения речи различной степени выраженности (от незначительной «спутанности» языка до невозможности произносить и воспринимать слова);

развитие двигательных нарушений – кратковременных парезов и параличей, которые при микроинсульте бывают преимущественно односторонними;

головокружение различной степени выраженности;

нарушение статики и равновесия;

тошнота и рвота (редко);

расстройства зрения и слуха.

Бывает так, что первыми признаками микроинсульта становится преходящая амнезия – нарушения памяти на некоторые события, которые происходили задолго до развития острого нарушения мозгового кровообращения (это отличает инсульты от сотрясений головного мозга).

Нарушения памяти проходят самостоятельно и редко продолжаются более 4-6 часов.

Независимо от того, проводится ли интенсивное лечение пациента или нет, если очаговые расстройства не исчезают в течение первых суток, то такое состояние микроинсультом не является.

Задачей оказания первой помощи при микроинсульте становится в первую очередь умение обратить внимание на неадекватность в поведении человека, увидеть, что ему стало «плохо» или «как-то не по себе», так симптоматика может быстро «пройти» и на то, что нужно лечение, можно просто не обратить внимания. Именно этим и опасно, что все-таки инсульт проходит как микро-.

К врачу обращаемся и доставляем как можно быстрее. Лечение направлено, прежде всего, на причину, вызвавшую микроинсульт. Нормализация артериального давления и частоты пульса, улучшение кровоснабжения головного мозга и лечения неврологических проявлений – первые шаги в лечении.

Последствия микроинсульта в первую очередь зависят от лечения состояния, его спровоцировавшего. Профилактика включает лечение атеросклероза, гипертонии и других заболеваний сердечнососудистой системы, а также здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек.